Objavila fotografije pred operacijo, zdaj pa ima največje v Evropi

Nemka Martina Big, je pozornost pritegnila s svojim nenavadnim videzom. Rodila se je kot belopolta, nato pa je na svojo željo s pomočjo solarija in injekcij za porjavitev kože postala temnopolta. Z liposukcijo so ji prenesli maščobo s pasu na kolena, povečala si je zadnjico, pa tudi oprsje – in zdaj trdi, da ima največje v Evropi. V avtu se niti ne more pripeti z varnostnim pasom. Spi lahko le na hrbtu, saj ji ogromne prsi ne dopuščajo nobenega drugega položaja, poleg tega pa mora izvajati redne vaje za hrbet, da lahko ta prenaša veliko težo.

Fotografije, ki jih je objavila na instagramu, kažejo, kako zelo se je spremenila v zadnjih 10 letih. »Fotografija na levi je bila posneta pred 10 leti, preden sem imela prvo plastično operacijo. Vmes sem se spremenila od glave do pet, ena največjih sprememb pa se je zagotovo zgodila na prsih.«

S številnimi plastičnimi operacijami je svoje zdravje že zdaj močno ogrozila, vendar si prsi še kar povečuje. Pod pazduhami ima namreč majhne zaklopke, skozi katere ji zdravnik v dojke vbrizgava fiziološko raztopino ...