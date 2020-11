Obiskovalca iz vesolja opazili, ko je bil že mimo Zemlje

Asteroid, velikosti avtobusa, je Zemljo zgrešil v vesoljskih razmerah za las, natančneje za 386 kilometrov. Mimo našega planeta je letel v petek, 13. novembra, a so ga opazili šele naslednji dan, ko ga je zaznal sistem za odkrivanje asteroidov na Havajih.Asteroid, ki so ga poimenovali 2020 VT4, se je približal Zemlji na razdaljo, na kateri leti tudi Mednarodna vesoljska postaja (ISS) in je postavil rekord, saj še noben asteroid ni letel tako blizu mimo našega planeta. Če bi nam bil le malenkost bliže, bi zgorel v atmosferi nad Južnim Pacifikom.Preberite tudi:Asteroid, ki je bil, sodeč po njegovi svetlobi, širok od pet do deset metrov, so zaznali šele 15 ur za tem, ko je letel mimo Zemlje, a tako pozna zaznava hitro letečih predmetov, kot so asteroidi, niti ni tako nenavadna, še posebej, če se nam približujejo s sončne strani, kot je bil primer tudi tokrat. Avgusta, ko je mimo Zemlje letel asteroid 2020 QG, so prav tako obiskovalca iz vesolja opazili kasneje.Strokovnjaki ocenjujejo, da bi moral biti asteroid širok najmanj 25 metrov, da bi povzročil škodo na površju Zemlje, da pa bi povzročil škodo, ki bi vplivala na celoten planet, pa kar kilometer do dva. Asteroid, ki naj bi pred 66 milijoni let s površja Zemlje izbrisal dinozavre, naj bi bil širok približno 12 kilometrov. Meteor, ki je leta 2013 eksplodiral nad Čeljabinskom v Rusiji, pa je bil približno 30-krat večji od 2020 VT4. Asteroid, ki bi z Zemlje povsem izbrisal vse znake življenja, bi moral biti širok približno 96 kilometrov, še ocenjujejo.