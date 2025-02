Obisk znamenite atrakcije se je za družino v nekaj sekundah spremenil v grozljivko (VIDEO)

Obisk znamenite atrakcije Morski svet se je za družino spremenil v pravo nočno moro – v le nekaj sekundah so doživeli nekaj, česar ne bodo nikoli pozabili.

Občinstvo je z navdušenjem opazovalo mogočnega kita ubijalca orko, ki je izvajala spektakularne skoke iz vode. Starši so snemali svoje otroke, ki so osupljeno spremljali njegovo predstavo, ko je nenadoma prišlo do nepričakovanega zapleta.

Orka je namreč med šovom pred očmi gledalcev opravila veliko potrebo in izločila ogromno količino odpadnih snovi – in prav v tistem trenutku se je odločila, da jih bo z velikanskim pljuskom razpršila po občinstvu.

Popolni kaos

Ena sekunda začudenja, druga sekunda groze, tretja sekunda … popolni kaos. Šokirani obiskovalci so nemočno opazovali, kako jih je preplavila umazana voda. Otroci so kričali, odrasli so bežali, a pred neprijetno »kopeljo« ni bilo rešitve.

Kaj je bil pravi namen kitovega dejanja? Naključje ali tiho maščevanje? Ne glede na odgovor je družina dobila spomin, ki ga zagotovo ne bo želela ponoviti, poroča mondo.rs.

