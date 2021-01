Ob sporočilu v steklenici še diamant

Že tri desetletja piše sporočila

Dan na valovih mu je prinesel dragoceno odkritje. FOTO: Merrilyanne/Getty Images

Številni najditelji so z njim vzpostavili stik.

Sporočila v steklenici niso tako redke najdbe, a če je vsebini priložen diamantni prstan, dobi zgodba povsem drugačen lesk. Prav to je doživeliz kanadske Nove Škotske, ki je med iskanjem svoje izgubljene deskarske opreme naletel na dragocen nakit.Močan veter mu je namreč odtrgal zmaja in ga odnesel od obale, Sebastien pa mu je nemočno sledil, vse do nekaj manjših otokov v bližini. Obala, do katere je najprej priplaval, pa mu je razodela ne le izgubljeno opremo, ampak še nekaj: steklenico s sporočilom na treh listih in diamantnim prstanom.»Kar nisem mogel verjeti. Malce sem obžaloval, da nisem našel steklenice nekaj tednov prej, kajti takrat sem zasnubil svoje dekle! Če bi takrat imel tale prstan, bi bila zaroka veliko bolj romantična,« pripoveduje najditelj. Pismo, ki je spremljalo dragocenost, je razodelo, da ga je spisal možakar, star sedemdeset let. Steklenice s sporočili so njegov konjiček že tri desetletja, v eno pa je dodal tudi diamantni prstan, ki je pripadal njegovi mami. Umrla je leta 2018, in ko je zalučal njen najljubši kos nakita v morje, se je od nje lahko tudi poslovil, je zaupal. Sebastien je z izbranko obiskal prijaznega možakarja, ki materinega prstana ni hotel sprejeti nazaj, saj da se mu je odpovedal pred dvema letoma in si želi, da bi z novim lastnikom pisal nove zgodbe. Je pa bil vesel čokoladnih bombonov in radovednega para, ki je želel izvedeti kar največ o njegovem konjičku.Možakar jima je zaupal, da so z njim vzpostavili stik že številni najditelji, mnogi mu redno pošiljajo tudi božično-novoletne voščilnice in nič drugače ni bilo v minulem veselem decembru. Ena od najditeljic je tudi učiteljica, katere dijaki ga redno zasipajo s pošto, je še povedal in pristavil, da je najbolj vesel pozornosti in preprostega dejstva, da marsikomu polepša vsakdanjik.