Nujno obvestilo Nase: ogromen asteroid drvi proti Zemlji

Ameriška vesoljska agencija Nasa je opozorila na skupino asteroidov, ki drvijo proti Zemlji, so pa premera od 10 do 213 metrov, piše portal RT. Sinoči je asteroid premera 10 metrov 2021 DD1 in 2021 DK1 premera 61 metrov letel mimo Zemlje na varni razdalji šest milijonov kilometrov. A kaže, da je to le 'ogrevanje' pred prihodom asteroida, ki ga Nasa imenuje 2020 KSU6 velikosti stadiona, s premerom 213 metrov (dvakrat večji od Big Bena v Londonu in 2,5-krat večji od Kipa svobode v New Yorku).



2020 KSU6 potuje s hitrostjo 8,4 kilometra na sekundo ali 30.240 kilometrov na uro. Ker je obseg Zemlje 40.074 kilometrov, bi asteroid potreboval nekaj več kot eno uro, da bi naredila krog okrog našega planeta.



Na Nasi so ocenili, da bo ta vesoljski blok ali skala poletele okoli Zemlje 22. februarja na razdalji štiri milijone kilometrov od Zemlje, tako da si človeštvo lahko oddahne. Ogromnemu asteroidu bo v nadaljevanju sledil še 2020 BV9, premera 23 metrov, ki bo prešel Zemljo na oddaljenosti 5,6 milijona kilometrov in 2021 CC5, v velikosti 40 metrov.





