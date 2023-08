Nova teorija zarot: za požare na Havajih sta kriva Biden in Oprah, uporabila sta laser

V zadnjih treh letih smo bili priča številnim novim teorijam zarot. Polemizirali so obstoju koronavirus, podnebnih spremembah, vremenskih nevšečnostih, nevarnem 5G sevanju, antigravitacijskih kroglah, HAARP sistemih, ki naj bi bili krivi za vse vremenske tegobe današnjega časa, kemičnem zapraševanju neba. Ko smo že mislili, da je to to, pa se je v Združenih državah rodila nova teorija.

Ta govori o požarih na Havajih, v katerih je umrlo na stotine ljudi. Teoretiki zarot so prepričani, da vedo, kdo je kriv, da so izbruhnili ognjeni zublji. Krivdo so pripisali kar aktualnemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu in Oprah Winfrey, ki naj bi sprožila smrtonosni laser, ki je povzročil požar, poroča New York Post.

Zarotniki so prepričani, da imajo za te trditve celo dokaz – fotografije, na katerih naj bi bil laser, ki uničuje havajsko mesto. Posnetke si je na družabnih omrežjih ogledalo že na milijone ljudi. Čeprav gre za lažne fotografije, ki ne prikazujejo požara, temveč izstrelitev rakete, to najbolj zagretih teoretikov zarot ni ustavilo in prepričalo.

Na družabnih omrežjih se je pojavila vrsta fotografij, ki naj bi bile dokaz, da je požar povzročil 'laser', a za nekatere se je izkazalo, da so nastale že davnega leta 2018. Nekatere so nastale ob kontroliranem požaru v rafineriji v Ohiu, druge pa ob izstrelitvi rakete SpaceX leta 2018. Izkazalo se je celo, da so teoretiki zarot za bolj prepričljivo zgodbo ustvarili fotomontažo in v eno zlepili več fotografij.

In zakaj bi Biden in Oprah z laserjem sprožila požar? Teoretiki zarot so prepričani, da zato, da bi pregnala staroselce in da bi na tak način mesto spremenila in ustvarila novo 'pametno mesto', ki bi mu vladala umetna inteligenca.