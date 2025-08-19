Kmalu na voljo »nosečniški robot«, ki naj bi rodil živega otroka

Medtem ko je svet zaskrbljen zaradi umetne inteligence, tehnologija na drugem področju dosega korake, ki so bili še nedavno nepredstavljivi.

Po navedbah kitajskih znanstvenikov je prvi humanoidni robot, ki bo sposoben nositi in roditi živega otroka, morda bližje resničnosti, kot si mislimo. Če upoštevamo, da se je prvi otrok po postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo rodil pred manj kot 50 leti, je očitno, da se tehnološki razvoj odvija s pospešeno hitrostjo.

Strokovnjaki menijo, da bo tehnologija lahko uspešno posnemala nosečnost – od spočetja pa vse do poroda. Čeprav je še v razvoju, bo vključevala umetno maternico in hranila, ki se bodo plodu dovajala skozi cev. Po navedbah zdravstvenih strokovnjakov, ki delajo na projektu, naj bi bil otrok po devetih mesecih rojen.

Koliko bo stal kitajski »nosečniški robot«?

Po besedah dr. Zhang Qifenga, ustanovitelja podjetja Kaiwa Technology v Guangzhouju, je tehnologija že na »zreli stopnji«. Njegovo podjetje vodi raziskave, pri čemer je dejal: »Zdaj jo je treba vsaditi v trebuh robota, da bo lahko prišlo do interakcije med resnično osebo in robotom, kar omogoča rast ploda v notranjosti.«

Dr. Zhang, diplomant Tehnološke univerze Nanyang, načrtuje, da bo prototip robota v prodaji leta 2026, po ceni okoli 11.938 evrov (100.000 juanov), če bo vse potekalo po načrtih.

Kako bo deloval kitajski »nosečniški robot«?

Po navedbah lokalnih medijev je robot zasnovan tako, da bo posnemal celoten proces nosečnosti, čeprav za zdaj ni povsem jasno, kako bosta jajčece in semenčica oplojena.

Domnevno bo otrok med nosečnostjo živel v notranjosti robota, a ostaja nejasno, kako bo plod vsajen v umetno maternico. Dr. Zhang je pojasnil, da bodo okoli ploda uporabili umetno amnijsko tekočino, ki bo ustvarila okolje, podobno maternici.

Priznal je, da tehnologija ni povsem nova, saj so znanstveniki že prej uspeli tedne ohranjati pri življenju nedonošeno jagnjet v »bio-vreči«. Kljub temu da gre za velik tehnološki preboj, pa so se že začele etične in pravne razprave.

Kaj pravijo kritiki kitajskega »nosečniškega robota«?

Dr. Zhang trdi, da je že stopil v stik z oblastmi v provinci Guangdong, da bi pripravili osnutke zakonodaje in pravilnikov – potezo, ki bi lahko za vedno spremenila medicinsko znanost.

Vendar pa so mnogi skeptični glede sposobnosti humanoida, da bi v celoti posnemal človeško nosečnost. Kritiki opozarjajo, da izločanja materinih hormonov in drugih bioloških procesov ni mogoče ponarediti.

Raziskovalci v Philadelphiji so v članku zapisali, da bi lahko podobna tehnologija celo »patologizirala« nosečnost, čeprav drugi menijo, da bi ženske s tem razbremenili duševnih in fizičnih izzivov devetmesečne nosečnosti, poroča ladbible.com.

Preberite še: