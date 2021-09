Noro: ne boste verjeli, kaj je imel v želodcu (FOTO)

V bolnišnici v Prištini so kirurgi zaporniku iz želodca uspešno odstranili mobilni telefon. Moški se je več dni pritoževal zaradi bolečin, ob pregledu na kliniki pa so zdravniki ugotovili, da ima v želodcu telefon vrste Nokia.

»33-letni zapornik je požrl manjši mobitel, ki smo ga uspeli odstraniti,« je povedal gastroenterolog Skender Telaku, ki je vodil poseg.



Pojasnil je, da so operacijo izvedli endoskopsko, ne da bi odpirali želodec. Telefon so razstavili na tri dele in ga odstranili. Poseg je trajal dve uri in je potekal brez zapletov.



Moški naj bi imel telefon v želodcu štiri dni, zdravniška ekipa pa je bila med posegom posebej pozorna na baterijo. »Bilo je, kot bi hodili po minskem polju, a se je dobro izteklo,« je opisal zdravnik.



Po posegu je policija odpeljala zapornika in telefon Nokia 3310. Zakaj se je ta znašel v želodcu zapornika, ni znano, po mnenju zdravnikov pa je bil namenjen za komunikacijo zapornika z zunanjim svetom.



Kosovska policija zadeve ni komentirala.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: