Nočna mora na meji: turistka pristala v samici, ker so jo Američani napačno razumeli

Nemška umetnica tetoviranja Jessica Brösche je med poskusom vstopa v ZDA iz Mehike obtičala v priporu ameriške imigracijske službe (ICE), kjer je že več kot mesec dni. Po poročanju CNN je bila pridržana na mejnem prehodu v bližini San Diega, ko je skupaj s prijateljico Nikito Lofving, modno oblikovalko iz Los Angelesa, skušala vstopiti v ZDA.

Njeni prijatelji in družina so ogorčeni, Jessica pa ne razume, zakaj je postopek deportacije tako dolgotrajen. V telefonskem intervjuju je razkrila, da je bila celo osem dni zaprta v samici in da si le želi vrniti domov.

Nesporazum o delu ali namerna kršitev pravil?

Brösche je v ZDA želela obiskati prijateljico in jo tetovirati v okviru njunega umetniškega dogovora, pri katerem si izmenjujeta storitve – tetovaže v zameno za oblačila. Vendar so ameriški mejni organi njene besede morda napačno razumeli in ocenili, da v državo prihaja delat brez ustreznega vizuma, zaradi česar so jo pridržali.

Obtičala je v »deželi svobodnih«. FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Običajno bi morala biti takoj deportirana, saj Nemčija sodi med več kot 40 držav, ki imajo z ZDA sklenjen vizumski sporazum. To pomeni, da tujci, ki jim je zavrnjen vstop, nimajo pravice do sodnega postopka, a bi se morali nemudoma vrniti v domovino. V tem primeru se to ni zgodilo, kar je sprožilo številne pomisleke.

Pravni strokovnjaki opozarjajo

Predsednik Ameriškega združenja imigracijskih odvetnikov Jeff Joseph je primer označil za »izjemno zaskrbljujoč«, saj Jessica ne bi smela ostati v priporu več kot mesec dni. Nemški konzulat v Los Angelesu je potrdil, da so v stiku z ameriškimi oblastmi in družino.

Njena mati je že kupila letalsko karto za povratek 11. marca, vendar ni jasno, ali jo bo ICE do takrat sploh izpustil. Medtem Brösche ostaja v priporu v Otay Mesi, kjer čaka na razplet svoje neprijetne izkušnje – ki se je začela s preprostim stavkom na meji in končala kot nočna mora na ameriških tleh.