Po seksu z avtom končala tujem travniku, vse so posnele kamere

Strast je mlada človeka skoraj pripeljala na policijo. V kraju Križevci so imeli pestro nočno dogajanje. Krajane je iz spanca prebudilo navijanje avtomobilskega motorja in škripanje gum. Odkrili so, da se je avto zagozdil v blato in jarek, iz katerega se ni mogel sam izkopati. Na travniku med dvema hiškama je mladenič sredi noči izvajal manevre, da bi se rešil iz pasti, v katero se je ujel. Medtem je povozil ciprese, podrl zložena drva in naredil precej škode po travniku ob hišah. Vse to zaradi velike ihte, s katero sta mladi vroči srci iskali intimnosti v gozdu blizu hiš.

Kot poroča hrvaški portal, se je mladi par zabaval v avtomobilu v bližnjem gozdu. Ko pa je bilo akcije konec, je voznik - mogoče zaradi zamegljenih šip in evforije - izbral napačno pot iz gozda ter končal na tujem dvorišču. Ko je prepoznal napako, je poskušal avto obrniti, vendar neslavno končal v jarku. Poklicati je moral prijatelje, da mu pomagali izvleči avto.

Lastnik travnika nad početjem mladim ni bil ravno navdušen, v jezo pa ga je spravila njuna aroganca, ker se nista opravičila za svoje razdejanje. Pravico zdaj išče na Facebooku, kjer ljubimca opozarja, da so vse posnele njegove nadzorne kamere in da bodo posnetki v primeru, da se ne prideta opravičit, končali na policiji. Lastnik parcele je odločen prestopnika prijaviti, če se mu ne bosta opravičila in sanirala škodo, ki sta jo povzročila.