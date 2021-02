Noč pred poroko ji je dejal, da komaj čaka, nato pa šok

Medicinska sestra Sasha Aristide (29) je bila s Kevinom Hyppolitom v zvezi celih 10 let, preden sta se odločila, da se poročita. »Zaročila sva se že leta 2017 in od takrat načrtujeva najin veliki dan. Nikoli se mi ni zdelo, da se ne bo pojavil, ker je večer pred poroko rekel, da je navdušen. Ko pa se je to zgodilo, sem ugotovila, da se počutim prazno. Nisem imela čustev, kot da bi bila v transu,« je povedala Sasha, poroča britanski the Sun.



A ne samo, da se ženin ni pojavil na poroki, ampak je nesojeni nevesti pripravil neprijetna presenečenja. Da je nekaj narobe, je ugotovila šele na dan poroke, ko se je pripravljala z družicami. Takrat jo je poklicala cvetličarka in dejala, da ji ne dovolijo, da na mestu, kjer naj bi bila organizirana poroka, postavi cvetlične aranžmaje. Nato jo je poklical brat družice in rekel, da gostom ne bo dovolil vstopa na poroko, ker le ta ni bila niti predvidena niti plačana, kar je bila mimogrede dolžnost ženina. Poklicala je Kevina, ki ji je rekel, da zamuja in bo prišel vsako minuto. »Tri ure je govoril, da prihaja, da je na poti, da se je izgubil z Uberjem, a v resnici je lagal,« je dejala Sasha, ki je izvisela pred oltarjem, še poroča britanski tabloid.



Ko so se pri slednjem obrnili na Kevina pa je priznal, da se ni prikazal na poroki, vendar dejal: »Ni bilo namerno, ni bilo načrtovano, ampak se je zgodilo tako.« Povedal je še, da se je zgodilo 'nekaj osebnega', o čemer ni hotel razpravljati. Nekaj ​​tednov kasneje se je možakar pojavil vratih nesrečnega dekleta, se ji opraviči, a mu ni odpustila. »Ta odnos sem prekinila in vsak, ki se tega drži, bi storil enako. Upam, da bom nekega dne našla moškega, s katerim se bom poročila in si ustvarila družino,« so bile zaključne besede nesrečne Sashe.

