Njena ideja pred prvim zmenkom navdušila milijone ljudi: tako preveri, ali je moški poročen (VIDEO)

V današnjem svetu previdnosti ni nikoli preveč – še posebej, ko gre za prvi zmenek. Mnoge ženske se bojijo, da bi spoznale moškega, ki je v resnici že zaseden. Ena izmed njih pa je našla izviren način, kako to preveriti v trenutku – uporabila je bleščice!

Na družbenih omrežjih je objavila posnetek, v katerem se je popršila z bleščicami in zapisala: »Grem na prvi zmenek in zdaj sem v letih, ko so moški pogosto že poročeni. Poročeni moški sovražijo bleščice.«

FOTO: X, zaslonski posnetek

Njena ideja je navdušila milijone ljudi, vključno z znanim komikom Petrom Houzom, ki je komentiral:

»Ta ženska je genij. Najprej nisem vedel, kaj počne, potem pa sem ugotovil – poškropi se z bleščicami, da bi se prenesle na moškega, s katerim gre na prvi zmenek. Če je moški v razmerju, ga bo partnerka hitro razkrinkala ali pa se ji sploh ne bo upal približati. To je briljantno!«

Njegov komentar je sprožil še več odzivov: »To ni trik za moške. To je za njihove žene – da vedo, kaj se je zgodilo.«, »Bleščice na zmenku? To je ženska, ki spoštuje druge ženske. Solidarnost na višjem nivoju!«, »Moški mogoče ne bodo takoj dojeli, kaj se dogaja, a ženske bodo takoj vedele.«, »Bleščice so kot prstni odtis – razkrivajo zločine in prevare,« poroča mondo.rs.

Kaj pa vi menite? Imate kakšen svoj trik, kako preveriti, ali je oseba, s katero greste na zmenek, resnično samska? Pišite nam preko spodnjega obrazca.

