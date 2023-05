Ni za vsak želodec: vplivnica je pojedla svoj meniskus (FOTO)

Jesti človeško meso v sodobni družbi velja za tabu, zato so le redki tisti, ki si upajo prečkati to mejo. Pred kratkim je to storila 20-letna vplivnica Paula Gonu. Španka z dvema milijonoma sledilcev na instagramu je pojedla košček svojega meniskusa, ki je ostal po operaciji, pripravila pa ga je v bolonjski omaki za testenine.

Njegov okus je zanimal že mnoge.

O okusu človeškega mesa so ugibali mnogi radovedneži. Leta 1920 je ameriški raziskovalec William Buehler Seabrook podrobno opisal primitivne družbe, ki so se prehranjevale s človeškim mesom, šel je celo tako daleč, da ga je poskusil tudi sam. Zapisal je, da je na videz podobno teletini, le da je maščoba bledo rumene barve. Skuhano naj bi postalo sivo, dišalo pa naj bi kot govedina. »Bilo je skoraj kot dobra teletina in mislim, da ga nihče z običajno razvitim okusom ne bi mogel ločiti od pravega živalskega mesa,« je zapisal. Vendar pa se je izkazalo, da mu pleme, ki ga je raziskoval, mesa ni dalo poskusiti. Izgovarjal se je, da ga je poskusil sam, potem ko je med delom v bolnišnici v Franciji odrezal kos mesa z mrtvega pacienta in ga skuhal.

Bilo je skoraj kot dobra teletina.

Leta 2006 so raziskovalci z NEC System technologies in Univerze Mie razvili robota, ki je znal prepoznati vino po okusu. Na predstavitvi so mu novinarji za zabavo v usta vstavljali svoje roke – robot jih je prepoznal kot šunko ali pršut. Leta 2014 je znanstveni novinar Greg Foot dovolil, da so mu odvzeli kos mišice, da bi ugotovili, kakšnega okusa je človeško meso.

Grozljivo, a nekateri znanstveniki trdijo, da bi nas uživanje človeškega mesa lahko rešilo v času še hujših podnebnih sprememb. Leta 2019 je švedski znanstvenik Magnus Soderlund dejal, da je uživanje trupel bolj trajnostno kot mesna in mlečna industrija in celo bolj kot uživanje žuželk. Trdil je tudi, da se bo tabu, povezan s kanibalizmom, sčasoma morda spremenil in da je ljudi mogoče prepričati, da se »bodo odločili prav«.