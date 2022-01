Ni za občutljive: v zavitku znanega ponudnika hitre prehrane jo je čakalo grozljivo odkritje

Katie Moss (21), ki prihaja iz Winsforda v Cheshiru, si je pri znani verigi hitre prehrane naročila kosilo (zavitek, krompirček, burger), ko pa je pojedla tri četrtine zavitka, je naletela na grozljivo odkritje. Pravi, da je ugriznila v nekaj »zelo trdega«. Ob natančnejšem pregledu je ugotovila, da gre za pajka. Katie je bila šokirana nad njegovo velikostjo. »Nič ne bi imela proti, če bi bil majhen, vendar je bil ogromen,« pojasnjuje. »Takrat ni bilo okusa, kasneje pa se je v mojih ustih pojavil neprijeten okus, ki bi lahko bil tudi sad moje domišljije,« dodaja.

Pajek, ki ga je Katie našla v zavitku. FOTO: zaslonski posnetek

Čeprav so ji ponudili povračilo denarja in nadomestni bon, je Katie dejala, da ga ne bo uporabila in nikoli več ne bo jedla pri njih. »Zahtevam primerno odškodnino,« je še pojasnila. Veriga hitre prehrane se je opravičila in preiskuje, kako je do tega prišlo. Sumijo, da bi se lahko pajek skrival v vrečki sveže solate ...