Ni za občutljive: tako ženski z glave odstranjujejo lepilo (VIDEO)

, 40-letna ženska iz Louisiane, je v sredo odpotovala v Los Angeles in se zglasila v ordinaciji plastičnega kirurga, ki ji je obljubil, da ji bo pomagal iz zagate, v kateri se je znašla, ko si je lasišče popršila z Gorilla Glue. Z njim je želela utrditi pričesko, potem ko ji je zmanjkalo preparata, ki ga običajno uporablja. Njena zgodba o pričeski, ki se po nanosu lepila na lasišče ne premika in ne da odstraniti, je v zadnjih dneh preplavila ameriške in svetovne medije.Obeng, sicer direktor estetske klinike, je nase prevzel stroške večkratnega posega, ki naj bi sicer stal več kot 12 tisoč dolarjev. Po prvem obisku si je Tessica prekrila glavo z belo rjuho. Na youtubu pa je že objavljen posnetek posega.Tessica je lepilo poskušala odstraniti na različne načine, a ji ni uspelo. Njena agonija se vleče že več kot en mesec in pol. Med drugim je obiskala že več zdravnikov, poskusila z najrazličnejšimi preparati, acetonom, alkoholom, a zaman. Tožila je tudi zaradi neznanskih glavobolov.»Ko izveš, da se je to res zgodilo, te preplavi empatija,« je dejal kirurg in pojasnil, da je operacija potekala dobro in se ekipa strokovnjakov trudi z njenimi lasmi.»Nisem nameravala zgodbe objaviti na spletu, a na koncu nisem več vedela, kaj naj naredim. Mislila sem, da morda kdo ve, kaj naj naredim. Niti na kraj pameti mi ni padlo, da bo naslednji dan to tako odmevna novica,« je dejala pred dnevi v intervjuju.Njen video, v katerem vsa obupana pojasnjuje, kaj se ji je zgodilo, je v nekaj dneh zbral več kot 25 milijonov ogledov.