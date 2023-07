Ni vse tako, kot je videti na Instagramu: v avtobusu ni lahko živeti (FOTO)

Charlie in Nicole Jones sta junija 2020 kupila avtobus za slabih 3200 evrov. Devet mesecev sta potrebovala, da sta ga popolnoma obnovila in predelala v solidno bivališče, nato pa sta se preselila vanj in potovala po svetu ter svoje izkušnje objavljala na spletu. Fotografije, ki sta jih objavljala s potovanj, so bile tako idilične in mamljive, komentatorji so občudovali njun pogum, marsikdo pa si je celo zaželel, da bi živel na enak način. A bleščeča je bila zgolj fasada: Nicole je namreč pred kratkim javno razkrila, da sta bili dve leti nenehnega potovanja in življenja v tako majhnem prostoru ena sama muka.

V tem mini stanovanju sta bivala dve leti. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

»V prvih dveh tednih se nama je avtobus trikrat pokvaril. Tretji teden je v vozilo med vožnjo priletel kamen in razbil vetrobransko steklo,« sta potarnala.

Ker avtobus porabi kar precej goriva, je potovanje, ki bi moralo biti poceni, zaradi podražitev postalo drago. Poleg tega je skoraj deset metrov dolgo vozilo na cesti težko upravljati, še težje pa je najti zanj primerno varno parkirišče.

Spanje v naravi bi bilo romantično, a nepraktično.

Par, ki je med potovanjem obiskoval razne naravne in druge znamenitosti, je priznal, da je večinoma spal na parkiriščih in ne v idilični naravi, kot sta prikazovala na spletu, saj sta dala prednost povezanosti s svetovnim spletom pred naravnimi lepotami. Tuširanje je bilo kratko, saj so zaloge vode v avtobusu omejene. Poleg tega sta morala nenehno menjati kompostno stranišče in prazniti rezervoar z odpadno vodo. »Majhen prostor je hitro razmetan, zato sva morala pospravljati skoraj vsak dan. Posoda se je grmadila, ne glede na to, kako pogosto sva jo pomivala,« pravita. Kot da vse našteto ni bilo že dovolj naporno, jima je nagajalo še vreme. »Enkrat nisva spala vso noč zaradi vetra, ki je pihal 96 kilometrov na uro. Mislila sva, da bo prevrnil avtobus,« se spominja Nicole. Kljub temu pa, pravi, jima ni žal, da sta poskusila, kako je živeti na ta način. A naprej se bosta raje držala bolj klasičnega načina življenja in običajnih bivališč. Na srečo je sodelavki zdravstvenega podjetja in nepremičninskemu agentu uspelo ohraniti svoji službi, saj sta ju opravljala tudi med potjo.