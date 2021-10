Ni vedela, da je noseča: deklico je rodila v hlače (VIDEO)

Na programu TLC so predvajali novo epizodo priljubljene serije I Didn't Know I Was Pregnant – Nisem vedela, da sem noseča, ki je pretresla gledalce. »Z zaročencem Jamesom nikoli nisva nameravala imeti otrok. Že več kot tri leta nisem uporabljala kontracepcije in nič se ni zgodilo. Bila sem prepričana, da sem prestara in da nimam možnosti, da bi zanosila,« je dejala43-letna Glynis iz Velike Britanije.

Ko ji je izostalo mesečno perilo, je enostavno pomislila, da je nastopila menopavza. »Nikoli nisem bila utrujena, nisem imela bolečin v trebuhu ali hrbtu. Povsem normalno sem opravljala vse naloge. Nič mi ni postalo pretesno, hlače sem si povsem enostavno ovlekla. Nisem imela nobenih simptomov, le led je postal v tem času moja obsesija,« je dejala.

Nekega večera pa je med pripravljanjem večerje začutila hudo bolečino. »Zdelo se mi je, da me nekdo brcnil. Od bolečin me zvilo in hitro sem dihala. Pomislila sem, da bo najbolje, da ležem, a kasneje nisem mogla več vstati. Bolečine so postajala vse pogostejše in vse močnejše.« Ko je prišel domov njen zaročenec jo je odpeljal k zdravniku. Povedala je, da se ji ni niti sanjalo, kaj bi lahko bilo narobe z njo. »Mislila sem, da sem nekaj slabega pojedla ali popila. Na stranišču sem v bolnišnici nato opazila kri in takrat sem postala pačnična. Prepričana sem bila, da bom umrla,« je dejala. »Nato pa sem nenadoma začutila nekakšen topel val po nogah in začutila, da je nakaj padlo iz mene. Ni se mi niti sanjalo, kaj je bilo, a bolečina je v hipu minila.«

Ko so medicinske sestre pogledale v njena hlača so našle majhno deklico. »Rodila sem jo v hlače, dobesedno. Takrat me je prešinilo, da nisem bila na nobenem pregledu, da ni bilo nobene prenatalne nege.« Deklica je imela ob rojstvu 2,7 kilograma, nadeli so ji ime Angel. »Pravi blagoslov je, da se je deklica rodila zdrava,« je dejal James.