Ni šala: poročila se je z lutko in rodila (FOTO)

Pri 37 je bila še vedno samska, a na pomoč ji je priskočila – mama. Našla ji je partnerja, s katerim si je ustvarila družino in je danes srečnejša, kot je kdaj bila.

Svatba za 250 ljudi

Meirivone Rocha Moraes iz Brazilije se je menda na prvi pogled zaljubila v lutko iz cunj. Marcelo je uresničitev njenih sanj, je prepričana, prve mesece življenja sta po večini plesala, saj se Meirivone zelo rada vrti po parketu. Končno je našla sorodno dušo, ki obožuje plesne korake tako kot ona, je bila navdušena, zaljubljenost pa je nato prerasla v ljubezen, razvil se je zrel odnos in par je bil pripravljen na naslednji korak.

Porod je trajal 35 minut. FOTOGRAFIJI: Twitter

Ustvarila sta si družino! Brazilka se je med nosečnostjo tudi zredila, ponosno pripoveduje, in ker si ni želela z Marcelom živeti na koruzi, sta se z izbrancem poročila. Svatba ni bila od muh, Meirivone je namreč priredila veliko zabavo za 250 ljudi, ki so se dogodka zaradi protikoronskih ukrepov po večini udeležili prek videopovezave, medene tedne pa sta mladoporočenca preživela v Riu de Janeiru. Kmalu po vrnitvi domov je 37-letnica rodila: v krogu najbližjih, ne v bolnišnici, pojasnjuje, saj je porod zelo intimen in čuten dogodek, njeno ljubezen z Marcelom pa je kronal – dojenček iz cunj.

Vsekakor je poskrbela tudi za varnost, rojstvo prvorojenca sta spremljala tako zdravnik kot medicinska sestra, porod pa je trajal 35 minut. Tudi ob tej prelomnici so jo spremljali družina in prijatelji, saj je Meirivone znova poskrbela za videopovezavo.

Očitki, da je njeno družinsko življenje zlagano, je ne ganejo.

»Marcelo je pozoren, ljubeč in zvest mož. Marsikatera mi ga zavida. Odkar je v mojem življenju, je vse dobilo smisel,« pripoveduje presrečna Meirivone, ki nikoli več ne bo osamljena, je prepričana. No, Marcelo ima le eno pomanjkljivost, kot pove njegova žena, je lutka zelo lena, zato sama preživlja družino, saj mož ne želi služiti denarja, a to je ne moti. Opozorila, da je njen zakon, pravzaprav družinsko življenje, farsa, je ne ganejo. Prepričana je, da so mnogi pač zavistni, a je to ne gane, saj njeni občutki niso zlagani, še pribije.