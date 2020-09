Ni šala: namesto zaščitne maske nosil kačo (VIDEO)

Neki moški je na avtobusu v angleškem Manchestru namesto zaščitne maske za preprečevanje širjenja novega koronavirusa uporabil kar kačo.Ena potnica je mislila, da ima moški samo nenavadno masko, nato pa je opazila, da se kača ovija okoli držal za roke. Njej se je to zdelo zelo smešno, prav tako pa kača po njenih besedah ni motila drugih potnikov.S humorjem so se odzvale tudi pristojne oblasti. »Vladne smernice jasno navajajo, da ni nujno, da ljudje uporabljajo kirurške maske, lahko tudi kaj drugega, kot sta šal ali ruta,« je dejal tiskovni predstavnik mestnih oblasti.V avtobusnem podjetju pa so bili šokirani in so dogodek vzeli resno. »Varnost naših potnikov in uslužbencev je absolutna prioriteta.«