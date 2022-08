Ni prišel na zmenek, zato ga toži zaradi povzročitve duševnih bolečin

QaShontae Short iz Michigana v ZDA toži Richarda Jordana, ki jo je povabil na zmenek, na katerega pa ni prišel. Za duševne bolečine, ki ji jih je povzročil, zahteva okoli 10.000 evrov odškodnine. Tožbo je vložila 10. septembra 2020. Bolečine so bile po njenem še večje, ker jo je pustil samo na rojstni dan njene že pokojne matere.

Richard je na sodišču dejal, da upa, da bo primer opuščen. »Imela sva zmenek, en sam zmenek, in to je to, zdaj pa me toži za 10.000 dolarjev. Mislim, da to ne bi smelo iti dalje in da je to samo izguba vašega časa,« je dejal sodniku.

Po krajši razpravi na sodišču so ugotovili, da je zadeva zunaj pristojnosti tega sodišča, in jo prenesli na drugo. Ali bo moški res moral plačati odškodnino za izostanek z zmenka, pa bomo morali še nekoliko počakati ...