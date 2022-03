Ni povodni konj, ampak francoski buldog!

Dadday Diaz, krajše Diaz, je gromozanska kepa ljubeznivosti in igrivosti, je navdušen lastnik, ki je od nekdaj predvideval, da bo njegov francoski buldog nekoliko večji predstavnik svoje pasme, a da bo tako velik, se mu še sanjalo ni. Pri svojih štirih letih je kuža namreč gromozanski in mnoge na prvi pogled spominja kar na povodnega konja!

Očeta kmalu prerasel

Na prvi pogled je prava zver, a je nadvse ljubezniv in igriv. FOTO: Instagram pozna Diazove starše: mati je med večjimi samicami, očka pa tehta kar 16 kilogramov. A eden od njunih mladičev je vendarle presegel vsa pričakovanja, pove lastnik iz Sydneyja: »Že pri šestih mesecih je izstopal od povprečja, bil je skorajda večji od očeta! Starše redno obiskuje, saj so njuni lastniki moji prijatelji, zato je pasjega druženja na pretek.« Diaz že velja za največjega francoskega buldoga v Avstraliji, obeta pa se mu tudi svetovna slava, se nadeja Aden, ki pojasnjuje, da je njegov kuža prava senzacija v soseski, neznanci pa ob pogledu nanj kar malce zastanejo, dokler se ne prepričajo, da je pred njimi povsem prijazen kuža. Nekatere spominja na povodnega konja, večina pa meni, da gre za pravo pasjo zver, ki bi z veseljem zasadila zobe v človeško meso, a 32-letni Aden miri, da je Diaz pravo nasprotje: »Pri meni je od osmega tedna in od takrat ga je eno samo veselje. Je velik ljubitelj igrač, ves čas ima eno v gobcu, ki jo sesa do onemoglosti. Presrečen je, če dobiva obiske, a le redko komu uspe priti skozi vhodna vrata brez težav, Diaz namreč od sreče najprej vsakogar podre.«

Diaz je pravi zvezdnik tudi na družabnih omrežjih, na instagramu mu sledi že 14.600 navdušencev, ki jim poklonov ne zmanjka. Do uradnega priznanja največjega predstavnika je dolga in zahtevna pot, pojasnjuje Aden, a si bo zanjo vsekakor prizadeval.