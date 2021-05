Ni bilo truplo, ampak dekoracija

Srečala sem soseda in se pošalila, kaj je storil, da so ponj prišli policisti, pa mi je pojasnil, da so tam zaradi mene.

Caro Louise je pred hišo pričakalo deset policistov. FOTO: getty Images

Britankaje dodobra prestrašila svoje sosede, ko je med pospravljanjem dvorišča premaknila dekoracijo, ki jo je s starejšim sinom izdelala za noč čarovnic. Ker se njen petletnik navdušuje nad grozljivkami, noč čarovnic pa je njegov najljubši praznik, sta se še bolj potrudila in za zabavo pripravila truplo – v nekaj črnih vreč za smeti sta natlačila vato, odslužene blazine in oblačila, kar jima je pač prišlo pod roke. Nato sta vse skupaj na nekaj delih prelepila z lepilnim trakom in res je nastala lutka, zelo podobna človeškemu truplu, zavitemu v vreče za smeti.Na noč čarovnic sta ga položila na travnik za hišo, okrog napeljala policijski trak, nekaj plastičnih nagrobnikov in drugih grozljivih okraskov. Ko je bilo zabave konec, je Cara rekvizit pospravila za zabojnike za smeti, pred dnevi pa se jih je odločila prestaviti, enako je storila z možakom, ki ga je prislonila ob zid in pozabila nanj. Nato je odhitela v šolo po sina, ob vrnitvi pa ju je na ulici pričakalo deset policistov, ki so tja pridrveli s petimi službenimi vozili. »Srečala sem soseda, ki je stal tam blizu, in se pošalila, kaj je storil, da so ponj prišli policisti, pa mi je pojasnil, da so tam pravzaprav zaradi mene,« se je spominjala osramočena mama, ki je možem v modrem hitela pojasnjevati, da v vrečah ni trupla.»Povedali so mi, da so prejeli tri klice na interventno številko, in vsi ljudje so trdili, da so na mojem vrtu videli truplo,« je še dejala Cara, ki je predvsem srečna, da so imeli policisti smisel za humor in zaradi nepotrebne intervencije niso bili preveč slabe volje.»Če pobliže pogledaš, ni tako zelo očitno, da bi lahko bilo v vrečah truplo, saj ima možic neproporcionalno kratke noge. To sem izpostavila enemu od policistov, a je povsem mirno odgovoril, da so pač mislili, da sem osebi noge odrezala,« je v smehu za lokalne medije še povedala Britanka, ki bo odslej zagotovo bolje premislila, kam bo pospravljala sinove strašljive dekoracije.