Nevidna hiša na prodaj že skoraj leto dni

Ameriški nacionalni park Joshua, ki leži dve uri vožnje od Los Angelesa, je pravi raj za ljubitelje narave. Slovi po svojih nenavadnih drevesih z bodečimi listi in surrealistični puščavski pokrajini, ki obiskovalcem daje občutek, kot da so stopili na drug planet.

Mir in neokrnjena narava, pa tudi pohodniške poti in plezališča privabljajo turiste, da preživijo noč v katerem od številnih kampov. Nekdo, ki bo pripravljen seči zares globoko v žep, si na tem idiličnem kraju lahko privošči bivanje v arhitekturni mojstrovini, ki ji pravijo tudi nevidna hiša.

Steklene stene omogočajo razgled na čudovito okolico.

2237 evrov stane dnevni najem.

Luksuzno zgradbo, obdano s puščavo, je zasnoval filmski producent Chris Hanley. Njena zunanjost je prekrita z ogledali, ki odsevajo okoliško pokrajino in ustvarjajo vtis, da se hiša zliva z naravo, kar jo naredi skoraj nevidno. Hanley je pri oblikovanju črpal navdih iz kultnega filma Odiseja 2001 režiserja Stanleyja Kubricka.

Ponoči stavba zasije

Hiša je velika več kot 510 m2 in spominja na nebotičnik, položen na bok. Steklene stene omogočajo panoramske razglede na puščavsko pokrajino. Glavna spalnica ima ogromna drsna vrata, ki omogočajo, da v prostor vstopi topel puščavski veter. V notranjosti je tudi 30-metrski bazen, ki je idealen za osvežitev v vročih puščavskih dneh.

Ponoči stavba zasije v barviti LED-osvetlitvi. Notranjost premore vrhunsko kuhinjo z modernimi aparati in luksuznim žarom ter kuriščem za kuhanje na prostem, pa tudi pametnim televizorjem, zvočnikom bose in prozorno električno kitaro, ki je bila nekoč v lasti Joeja Perryja iz skupine Aerosmith.

Kljub vsem prednostim je hiša že skoraj leto dni na trgu, kupca pa kar ni in ni. Nemara k temu nekaj pripomore tudi cena – vrtoglavih 18 milijonov dolarjev (dobrih 15 milijonov evrov). Poceni ni niti najem prek Airbnb, saj stane 2600 dolarjev (2237 evrov) na noč.