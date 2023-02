Nevesto na poroki onečedil ptič: reakcija ženina je presenetila vse po vrsti

Eden trenutno najbolj viralnih posnetkov na spletu je posnetek poroke, na katerem nevesta doživi neprijetno presenečenje, ki pade naravnost z neba. Namreč medtem, ko si je z bodočim možem izmenjevala zaobljube, ji je ptiček na ramenu pustil precej zoprno presenečenje, vse skupaj pa je v kamero ujel njun snemalec, ki je posnetek delil na družbenih omrežjih.

»Zadnje leto in pol sva tako trdo delala, da sva zgradila dom svojih sanj,« je rekla nevesta, ko je njen govor zmotil ptič, ki se ji je pokakal na ramo. In čeprav se njej to sploh ni zdelo smešno, si bodoči mož ni mogel pomagati, da se ne bi smejal. »O moj bog, ali se hecaš? Ja, to so ptičji iztrebki na meni!« je vzkliknila nevesta.

Ženin, rdeč v obraz, ni mogel zadržati smeha in po mnenju mnogih ni pokazal prav nič sočutja. Tudi svatje niso bili kaj boljši. Vsi so prasnili v smeh. »Smrdi. Res grozen vonj,« je bilo vse, kar je uspel izustiti ženin.

Čeprav so nekateri pod posnetek zapisali, da je to znak sreče, se ta nevesta s tem najbrž ne bi strinjala …