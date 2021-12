Neverjetno ozka hiša za osupljivih 13,7 milijona evrov

NE SAMO da so jo prodali v pičlem tednu dni, zanjo so iztržili točno toliko, kolikor so zahtevali! Nenavadno ozka hiša v Sydneyju, ki se sicer hvali s čudovitim razgledom in neposredno bližino morja, je menjala lastnika za osupljivega 13,7 milijona evrov!

Levi in desni so bili jezni

Široka je manj kot štiri metre, dviguje pa se vse do pete etaže! No, zadnja je v resnici mansardna in še nekoliko manjše površine, skupno pa ponuja hiša, ki po standardu spada kar med vile, 213 kvadratnih metrov prostora in ličen vrt z (prav tako ozkim) bazenom. Čeprav vitka nepremičnina stoji v elitni četrti Darling Point ob zalivu, je cena za mnoge nezaslišana. Zgrajena je bila leta 1980, takratni lastniki so jo na jezo levih in desnih sosedov dobesedno stisnili med razkošni vili; prostora med nepremičninami je zdaj ravno toliko, kolikor velevajo protokoli, in niti centimetra več. Elegantno opremljena notranjost ponuja štiri spalnice, tri kopalnice, dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico; bazen obdajajo urejen vrt z barom in stopnice, ki vodijo vse do majhnega pristanišča, mnogi pa celotno posestvo opisujejo kot preprosto – seksi.

Stisnjena med razkošni posestvi je po mnenju mnogih naravnost seksi. FOTO: Twitter

Prvi lastniki so hišo prodali leta 2014, drugi pa so se izselili konec leta 2018. Več kot leto dni so zaman iskali kupca in si nazadnje premislili ter umaknili oglas; pred časom, ko je nepremičninski trg začel znova kazati znake življenja, so sklenili spet poskusiti. Zunanjost so očedili in preuredili vrt ter se spopadli z valom zainteresiranih kupcev. Kupčijo so sklenili po komaj tednu dni.