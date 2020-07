Strokovna skupina predlagala, da se Hrvaška uvrsti na rdeči seznam

Na Hrvaškem so se razmere v zadnjih dneh precej poslabšale. 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je presegla mejo 20. Ob tem je treba izpostaviti, da so do včeraj Hrvati opravili 85.410 testov. Slovenija, ki ima vsaj dvakrat manj prebivalcev, je opravila 106.898 testov. Hrvati so minuli vikend imeli volitve. Iz štaba predsednika vlade Andreja Plenkovića je bilo videti, da so se ljudje