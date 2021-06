Neverjetno odkritje: to je največji kopenski sesalec.

Na severozahodu Kitajske so naravnost navdušeni nad novo vrsto nosoroga, ki je po zemlji korakal pred 26 milijoni let, si manejo roke raziskovalci iz Linxie province Gansu.



Analiza fosilov dveh živali, ki so jih odkrili leta 2015, jim je postregla z osupljivimi podatki: ostanki lobanj, čeljusti in vretenc pripadajo doslej še neznani vrsti, ki so jo zdaj poimenovali Paraceratherium linxiaense. Velika naj bi bila za kar štiri afriške slone, občutno večja od mamuta in je torej največji kopenski sesalec! Nosorog takrat še ni imel roga, tega je razvil mnogo pozneje in si tako prislužil tudi ime, njegova glava pa je še najbolj spominjala na tapirjevo. Tehtal je kar 21 ton, vrat pa je lahko stegnil kar sedem metrov visoko, da je lahko dosegel visoke drevesne krošnje, kar pomeni, da je bil višji od današnje žirafe, poroča BBC.

Paraceratherium linxiaense je bil nadvse podoben velikim nosorogom, ki so nekoč živeli v Pakistanu, še ugotavljajo strokovnjaki, ki zato sklepajo, da se je žival uspešno preselila prek osrednje Azije, da je dosegla ozemlje današnje Kitajske, pri tem pa je morala prečkati tudi tibetansko planoto, ki je pred milijoni let morda ponujala več nižje ležečih predelov. Za izumrtje so bile verjetno krive podnebne spremembe. Zanimivo, območje Linxie je pritegnilo pozornost arheologov okoli leta 1950, ko so tamkajšnji kmetje začeli opozarjati na t. i. zmajeve kosti, ki so jih izkopavali, zdravilci pa jih potem uporabljali pri izdelavi napojev.



