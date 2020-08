Neverjetno: Ken je postal Barbika (FOTO in VIDEO)

Brazilec, ki živi razpet med Veliko Britanijo in Španijo, je svetovno slavo dosegel zaradi svojih številnih ekstremnih lepotnih popravkov. Da je po svetu znan kot človeški Ken, ga nikoli ni motilo, še več, celo ugajalo mu je.Zaradi vloge, ki jo je Rodrigo igral, je donosno živel, a denar za drage lepotne operacije je dobil druge – iz nepremičnin v Španiji in Angliji, ki jih oddaja in dediščine, ki sta mu jo zapustila stara starša.Imel je že več kot 100 kozmetičnih popravkov, in 70 operacij, za posege pa je zapravil že več kot pol milijona evrov. Poleg liposukcij in polnjenj ramen, bicepsov in tricepsov je imel kar 11 rinoplastik. Po odstranitvi štirih reber se je zdelo, da Alves ne more več nikogar šokirati, a se je izkazalo, da še lahko. Po treh mesecih v izolaciji je januarja letos oznanil, da je transseksualec, zdaj pa je še naznanil, da se je preimenoval v36-letna Jessica je v oddaji This Morning naznanila, da si želi postati mati. »Skozi vsa ta leta, sem se ves čas borila s tem, da sem globoko v sebi bila ženska,« je dejala. »Vidim se, kako skrbim za otroka in sem z nekom, ki me sprejema takšno, kot sem.« Povedala je tudi, da je že od rane mladosti poznala svojo ženstveno plat.»Doma sem se preoblačila. Trudila sem se biti moški. Imela sem trebušne mišice, velike bicepse. Trudila sem se biti moški, ker sem bila rojena v to telo, a sem bila v resnici nesrečna in depresivna.«Jessica pravi, da ima pred sabo še dve ali tri operacije, da zaključi preobrazbo.