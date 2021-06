Neverjetno, kaj so posneli: bizarni stvor v popolni temi (VIDEO)

Prebivalci Indije se te dni sprašujejo, kakšno bizarno bitje, podobno humanoidu, se je sprehajalo čez most v Džarhadu, v vzhodnem delu Indije. Prepričani so, da gre za paranormalno srečanje s strašljivo podobno, poročajo tuji mediji.Posnetek je nastal na novozgrajenem mostu. Bitje je povsem belo, ima bledo belo kožo, skoraj prosojno, zelo suhljato postavo, dolge roke in noge.Motoristi, ki so video posneli, so se poskušali umakniti pojavi, ki se je ustavila, da bi jih bolje videla, preden je nadaljevala sprehod čez most.Priče so pozneje trdile, da gre za duha, čarovnico, nekateri pa se bili celo prepričani, da gre za vesoljce.Na posnetku v 13. sekundi so celo opazili na nebu točko rdeče svetlobe, ki je hitro izginila. Medtem so drugi poskušali gledati na posnetek bolj razumsko in so pojasnili, da gre le za človeka, ki se gol sprehaja v mesečini.Kaj menite vi?