Neverjetno, kaj je uspelo tej prodani kameli

Tudi kamele še kako dobro vedo, kaj je zvestoba. In kaj je dom. Mongolska kamela je povsem osvojila kitajske medije, potem ko je prepešačila sto kilometrov, da bi se vrnila k svojim lastnikom, in to osem mesecev po tem, ko so jo prodali drugim.Bilo je oktobra 2019, ko jo je gospodar, znan le kot, prodal drugemu kmetovalcu. Ta je žival odpeljal sto kilometrov proč in menda se je dobro privadila na novo okolje. Toda konec junija letos je njeno srce očitno velelo, da je napočil čas, da se vrne domov. Odpravila se je na več kot sto kilometrov dolgo pot skozi mongolski puščobni svet, novi lastnik pa jo je, seveda, zaman iskal v okolici svojega posestva. Prebijala se je skozi nehvaležna območja, ognila se je avtocesti, prehodila kar nekaj hribov in dolin ter se končno približala nekdanjemu domu – a se je tik pred vrnitvijo poškodovala. Ranjeno in povsem nemočno je opazil pastir, ki je potem uspešno izsledil novega lastnika, ta je žival olajšan vrnil na svoje posestvo.Toda novica o pobegli kameli se je kot ogenj razširila po kitajskih medijih in dosegla celo nekdanjega gospodarja živali, ki je nazadnje sklenil, da bo predano kamelo odkupil nazaj oziroma možakarju v zameno za svojo staro prijateljico ponudil mlajšo. »Ostala bo pri meni, a bo svobodna, nikomur je ne bom prodal. In vem, da me ne bo nikoli zapustila,« je ganjen Temur. »Je izjemno inteligentna žival, a se je na poti preveč gnala in se v svoji vztrajnosti večkrat tudi ranila. Zdaj jo bom negoval in skrbel zanjo do smrti.«Posnetek vrnitve kamele že več dni kroži po kitajskih družabnih omrežjih, milijoni občudujejo trdoživost gospe kamele in točijo solze ob njeni vnovični združitvi z gospodarjem.