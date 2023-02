Neverjetno, kaj je Dušanu zapustila njegova teta: na pokopališču so prebrali oporoko (VIDEO)

Pogrebi so praviloma za najbližje žalostni dogodki, saj se za večno poslovijo od svojih najdražjih. Včasih pa se zgodi tudi nepredvidena situacija na pogrebu, kot je bila ta iz srbskega mesta Obrenovac, na katerem so se užaloščeni smejali ob prebiranju oporoke. Pokojna Slavka si je namreč zaželela, da bi se njena družina po 40 dneh zbrala na njenem grobu in bi takrat prebrali njeno oporoko. Videoposnetek je postal zaradi vsebine viralen na družbenih omrežjih.

»Nečaku Dušani L. zapuščam 30-litrski zamrzovalnik in preprogo iz sobe. Svoji sestri Dragani L. zapuščam posteljo, stol in omaro ...,« je pisalo v oporoki. Ob teh besedah ni ostal resen niti gospod, ki je oporoko prebral, tako da so prhnili vsi v smeh.

Morda je Slavka namerno želela nasmejati svojo družino in prijatelje, a verjamemo, da ni vedela, da bo poskrbela za smeh na družbenih omrežjih.

