Neverjetna zgodba: moški 24 dni preživel na morju samo ob kečapu (VIDEO)

Kolumbijska mornarica je rešila ribiča, ki je na odprtem morju preživel 24 dni, preživel pa zgolj zaradi ene steklenice kečapa in nekaj začimb, poroča NBC News. 47-letnega Elvisa Francoisa iz Dominikanske republike so našli v Karibskem morju, 120 navtičnih milj severozahodno od La Guajire, skoraj 1000 milj od njegovega doma.

»Nisem imel hrane, razen tega enega kečapa, ki sem ga našel na ladji, ter česna v prahu in maggija. To sem pomešal z vodo,« je svoje prehranjevanje, če ga sploh lahko tako poimenujemo, opisal rešeni jadralec. In kako se je znašel sredi morja?

Na nizozemskih Antilih, kjer živi, je pripravljal svojo jadrnico pred slabim vremenom, ko ga je odneslo morje. Tam so zelo močni morski tokovi, še posebno pri otoku Sv. Martin, kjer je doma. Poskušal se je vrniti v luko, vendar mu ni uspelo. Potem je poskušal poklicati svoje prijatelje, pa je izgubil signal. Ko je videl, da ga lahko reši le še čudež, je na trup jadrnice napisal Na pomoč! Ta zapis so opazili iz zraka in ga uspešno rešili.

»24 dni nisem videl kopnega iz z nikomer govoril. Nisem vedel, kaj naj storim. Nisem vedel, kje sem. Bilo je težko. Že sem izgubljal upanje ... Potem pa sem pomislil na svojo družino,« je povedal po tem, ko je že bil na varnem. Odpeljali so ga tudi na zdravstveni pregled, potem pa domov. Menda se počuti dobro.