Neverjetna sreča! David štirikrat zadel na loteriji

Kanadčan David Serkin se lahko pohvali z neverjetno loterijsko srečo, saj je v svojem življenju kar štirikrat zadel glavni dobitek na loteriji. Serkin, ki je prebolel raka, je po poročanju kanadskih medijev od avgusta lani osvojil tri glavne dobitke, pri čemer je domov odnesel okoli 2,5 milijona kanadskih dolarjev oz. približno 1,6 milijona evrov.

Serkin je avgusta lani na loteriji zadel 500.000 dolarjev, nato novembra še milijon dolarjev, enako vsoto pa je zadel še maja letos. Zadnjega od treh dobitkov je osvojil s srečko, ki jo je kupil na bencinski črpalki v svojem domačem kraju Lethbridge v provinci Alberta.

Kot so zapisali v reviji kanadske loterijske družbe WCLC, so bile možnosti, da bi osvojil prvega od omenjenih treh glavnih dobitkov, ena proti več kot 33 milijonov.

Pred tem je Serkin, ki loterijo igra od leta 1982, pred več kot desetletjem zadel še en glavni dobitek v višini 250.000 kanadskih dolarjev oz. 158.000 evrov.

Upokojenec iz Alberte, ki je v življenju prebolel raka, se zaveda, kakšno srečo je imel in da se to verjetno ne bo več ponovilo. Vendar, kot pravi, še vedno rad kupuje srečke, ker preprosto uživa v ritualu nakupa srečk in njihovega preverjanja.

»Preveriš svojo srečko in če zmagaš, si srečen. Če ne, lahko vedno poskusiš znova,« je povedal Serkin, ki je po poročanju medijev del svojega dobitka med drugim porabil za potovanje z ženo na Havaje.