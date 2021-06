Neverjeten prizor iz divjine: piton kot za šalo pogoltne krokodila ... (FOTO)

Neverjeten prizor je posnel Avstralec, ko je plul s kajakom v bližini mesta Mount Isa v Queenslandu, njegove fotografije pa so objavili na Facebook strani GG Wildlife Rescue Inc. V objektiv je namreč ujel trenutek, kako oljčni piton, Liasis olivaceus, velja za eno največjih avstralskih kač, pogoltne krokodila. Čeprav so mnogi prepričani, da bi v tem boju zmagal krokodil, je bila kača, kolikor smo videli iz fotografij, močnejša.Toda ena stvar je mnogim ostala nejasna. »Moje edino vprašanje je, kako hudiča lahko normalen človek pluje s kajakom na mestu, kjer kača pogoltne celotnega krokodila? To je vsekakor na mojem seznamu 10 najboljših načinov, kako nočem umreti,« se je spraševal nek uporabnik facebooka in si s svojim nenavadnim vprašanjem prislužil veliko všečkov.