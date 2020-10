Neumno in neprimerno: mladoporočenca ujeli na tirih (VIDEO)

Britanci se zgražajo nad parom, ki je svoj poročni dan ovekovečil na precej bizaren in nevaren način. Mlada zakonca sta za spomin pozirala na železniških tirih in tako izzvala vsesplošno zgražanje javnosti, ko se je posnetek, ki so ga posnele varnostne kamere, znašel na spletu.Železnice so opozorile, da se je samo med junijem in septembrom na tirih zgodilo več kot pet tisoč incidentov, samo septembra so jih zabeležili 1.239. V mnogih primerih je šlo ravno za to, da so ljudje uporabljali železniške tire kot ozadje na svojih fotografijah. Pristojni na železnicah so komentirali, da je takšno početje skrajno nevarno in neprimerno, saj na tak način ogrožajo svoja življenja in življenja drugih.