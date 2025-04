Nepričakovani obisk: dva aligatorja »pozvonila« na vrata družinske hiše (VIDEO)

V predmestju Floride se je običajen hišni prag za nekaj trenutkov spremenil v pravo divjino, ko sta dva ogromna aligatorja poskušala vstopiti v hišo – in pri tem celo, kot kaže, »pozvonila« na vrata.

Dogodek, ki ga je ujela kamera na vratih (Ring kamera), je hitro postal viralen, potem ko je bil deljen na Redditu, sprožil pa je številne reakcije – od smeha do strahu. Video, dolg le 30 sekund, prikazuje trenutek, ko se dva nenavadna gosta z luskasto kožo in mogočno postavo pojavita pred vhodnimi vrati hiše v kraju Ave Maria v okrožju Collier na Floridi.

Pozvonila sta na vratih. FOTO: Youtube Zaslonski Posnetek

Uporabnik Reddita z imenom byzvntine je ob objavi zapisal: »Danes zjutraj smo imeli nekaj obiskovalcev.«

Posnetek prikazuje enega od aligatorjev, ki se vzpne na zadnje noge, pritisne gobec ob kamero in ponudi grozljiv bližnji pogled v svoje plenilsko oko – kot da bi zavestno pritisnil zvonec. Drugi aligator je medtem ležal na poti ob hiši, deloval popolnoma nezainteresirano in mirno spremljal dogajanje.

Ko na zvonjenje ni bilo odgovora, je prvi aligator postal bolj radoveden. Počasi se je približal vratom, prečkal predpražnik z napisom »Welcome« in začel raziskovati okolico. V nekem trenutku je spet poskusil stati na zadnjih nogah in praskal po vratih, videti je bilo celo, kot da želi vrata odpreti. A pod lastno težo je padel na stran in pristal na klopci ob hiši, verjetno nekoliko osramočen zaradi neuspešnega poskusa. Njegov prijatelj se ves čas ni niti premaknil.

Postajajo pametnejši?

Video je sprožil plaz šaljivih komentarjev. Nekateri so se pošalili, da sta aligatorja le »inšpektorja, ki pregledujeta gradbene napake«, drugi pa so ju duhovito poimenovali »investiGATORJA«. Številni so v šali dodali, da je neprijazno, če novim »sosedom« ne odpreš vrat, ali pa so si predstavljali, kako bi aligatorja vljudno prosila za skodelico sladkorja ali vabili k spreobrnitvi v »vero Gospodarja Krokodila«.

A niso bili vsi navdušeni. Nekateri uporabniki so izrazili zaskrbljenost, kaj bi se zgodilo, če bi bila vrata odprta – še posebej, če bi jih odprli otroci ali starejši. Spomnili so tudi, da aligatorji znajo plezati na drevesa in ograje, kar mnogim vzbuja še dodatno nelagodje.

Aligatorji na Floridi

Ameriški aligatorji živijo predvsem na Floridi in v Louisiani. Njihova življenjska doba v naravi je od 30 do 50 let. Čeprav so na kopnem počasni in nerodni, lahko v kratkih šprintih dosežejo hitrost do 56 km/h, v vodi pa plavajo do 32 km/h.

Na Floridi, kjer so prisotni v vseh 67 okrožjih, so srečanja z njimi razmeroma pogosta – še posebej po ekstremnih vremenskih dogodkih, kot so orkani, ki jih lahko pregnajo iz njihovih naravnih habitatov.

Populacija aligatorjev na Floridi se je zahvaljujoč programom zaščite uspešno obnovila in danes šteje več kot milijon osebkov. Kljub temu pa je treba biti previden, saj so poškodbe ali smrt zaradi aligatorjev pogosto posledica neprevidnega vedenja ljudi. Na Floridi je poškodovanje ali ubijanje aligatorjev kaznivo dejanje, poroča 24sata.hr.

