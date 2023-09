Nepremičnina se premika – za 230.000 evrov

Kljub visokim cenam nepremičnin v Sloveniji bi za dobrih 230.000 evrov vseeno lahko kupili dokaj spodobno stanovanje, in to celo v Ljubljani. Druga pesem pa je, če se želite preseliti v New York. Tam je omenjeni znesek tako ugoden, da je postalo stanovanje, ki je za ta znesek naprodaj, pravi spletni hit. Poleg ugodne cene ima še eno posebnost, saj pravzaprav ni nepremičnina, ampak premičnina. Gre namreč za ladjo z imenom James Franco, ki je trenutno privezana v marini v okrožju Queens, uro proč od Manhattna, a jo bo novi lastnik po želji lahko preselil. Ladja se sama sicer ne more premikati, a jo lahko drugam odvlečejo.

Bi jo imeli? FOTO: Facebook

Ladijsko stanovanje je tudi del ponudbe najemov za turiste pri mednarodni platformi za ponujanje turističnih prenočišč Airbnb. Tam je ladjo mogoče najeti za 140 evrov na dan. V oglasih jo hvalijo, da je kljub letom, narejena je bila 1968., še vedno v dobrem stanju in ne prepušča vode. Romantično bivališče ima dve nadstropji: v spodnjem delu so kuhinja, dnevna soba in delovna soba, zgoraj pa je spalnica s francoskimi vrati, ki se odpirajo na ogromno teraso, od koder lahko opazujete sončni zahod. Ladja se prodaja kot vikend, prodajalci pa jo priporočajo tudi kot investicijo podjetnim posameznikom, ki se nameravajo ukvarjati z oddajanjem turistom.

Za 140 evrov na dan lahko v njej prespite.

Glede na to, da ima na Airbnb trenutno precej visoko oceno, se novim lastnikom verjetno ne bo treba preveč otepati strank.