Neopažen stanoval na podstrešju

Ni jasno, kdaj in kako je vstopil

Postregel si je iz hladilnika in gledal TV.

Pogosto je slišala nenavadne zvoke, včasih se ji je zdelo, da se je hladilnik nenavadno hitro izpraznil, včasih so bila vhodna vrata odklenjena, pa čeprav je bila prepričana, da jih je zaklenila pred odhodom.Največkrat je krivdo za malomarnost pripisala otrokom, aje nedavno dobila odgovor za vse nepojasnjene pojave. In prav nič ji ni bil všeč.Kot se je izkazalo, je vseskozi nehote gostila vsiljivca na podstrehi svojega doma v Rockhamptonu v avstralskem Queenslandu. Usodnega dne, ko je spet naletela na odklenjena vhodna vrata, v dnevni sobi pa sta bila vklopljena tako televizor kot klimatska naprava, pa čeprav že od jutra ni bilo doma nikogar od domačih, s kuhinjskega pulta pa je zijal krožnik še toplih piščančjih medaljonov, je poklicala policijo.Ta je temeljito pregledala hišo, v kateri živi Avstralka sama s tremi otroki, in naletela na srhljivo odkritje: na podstrešju, ki ga družina nikoli ne uporablja, si je nekdo ustvaril domovanje in tam živel, dokler ga ni presenetila s prezgodnjim prihodom domov. In ker je poklicala policijo, si očitno ni več upal nazaj, njegove identitete pa možje postave ne bodo mogli kaj kmalu ugotoviti, saj je skvoter za seboj pustil le razmetano ležišče, nekaj oblačil in ostankov hrane.Kako mu je uspelo sploh vstopiti v hišo in tam ostati tako rekoč neopažen, ni jasno nikomur, še manj je dojemljivo, da je na podstrešju živel več mesecev. Toliko časa, ocenjuje Monica, je namreč opažala nenavadne zvoke in druge nepojasnjene pojave v svojem domu, nadvse je olajšana, da vsiljivec ni storil kaj žalega njenim otrokom.Policija jo miri, da je šlo najverjetneje za brezdomca, ki razen tega, da si je nezakonito prilastil streho nad glavo, ni imel zlih namenov in ga najverjetneje ne bo nikoli več nazaj. Podoben šok je pred dvema letoma doživela še ena samohranilka iz Pittsburgha v ZDA: na njeno podstreho se je naselil njen bivši, ki se preprosto ni bil pripravljen sprijazniti z razhodom.