Nenavadna izpoved spolne delavke: Imam dve vagini, eno za delo in drugo za zasebno življenje

Malo je žensk, ki se lahko pohvalijo s tako nenavadno življenjsko zgodbo kot Evelyn Miller (31) iz Queenslanda v Avstraliji. Tetovirana lepotica na spletni strani Onlyfans, kjer objavlja svoje fotografije in posnetke, zasluži več deset tisoč evrov na mesec, hkrati pa ima redko bolezen, imenovano Uterus didelfis, kar pomeni, da ima dve vagini.

Ena za delo, druga za zasebno življenje

»Sedem let sem delala kot samostojna spolna delavka, potovala sem po svetu,« pravi Evelyn. »Eno vagino sem uporabljala za delo, drugo pa za zasebno življenje. Tako sem lahko ločila to, kar počnem, od svoje zasebnosti, kar mi je pomagalo čustveno in psihično. Ko sem se nehala ukvarjati s svojim poklicem, sem odprla profil na Onlyfans, kjer snemam videe obeh vagin in sem pri tem zelo uspešna.« Vsak mesec zasluži več deset tisoč evrov. A z užitkom pridejo tudi nepričakovane obveznosti zaradi njenega redkega stanja – Evelyn ima dve sočasni menstruaciji in mora nositi dva tampona ali vložka, na pregledu pri ginekologu pa ji morajo vzeti dva brisa.

Evelyn Miller. FOTO: Twitter, zaslonski posnetek

Seks je drugačen

»Zdravnik mi je svetoval, naj moj partner ejakulira samo v eno vagino. Seks je zelo drugačen. Vse je odvisno od položaja in velikosti penisa. Z dvema vaginama je moje spolno življenje zabavno, saj lahko s partnerjem uporabljava različne pripomočke hkrati,« je povedala Evelyn, ki je trenutno v šestem mesecu nosečnosti in pričakuje še enega otroka. Najprej je junija 2021 rodila sina s carskim rezom, saj je njena maternica dvakrat manjša kot pri drugih ženskah, zato je obstajala nevarnost, da se otrok ne bo dovolj razvil. Fantek se je rodil v 37. tednu nosečnosti. »Jutranje slabosti je končno konec in komaj čakam, da drugič rodim,« je zaključila ponosna mamica.