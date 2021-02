Nenavaden incident na Aljaski: Nekaj me je ugriznilo v zadnjico

Shannon Stevens z Aljaske je 13. februarja med uporabo stranišča na prostem v zadnjico ugriznil medved. Z bratom in njegovo zaročenko je bila na taborjenju. Poleg šotora v mongolskem slogu so imeli tudi stranišče na prostem. Ko je sedla na improvizirano školjko, je začutila ugriz. Zakričala je in skočila stran. Najprej je mislila, da jo je ugriznila veverica. Ko je s svetilko posvetila v straniščno luknjo, je zagledala medvedjo glavo. Nemudoma je zaprla pokrov stranišča in pobegnila v šotor, kjer so ji oskrbeli rano.



Zjutraj medveda ni bilo več. Na podlagi sledi v snegu so ugotovili, da je šlo za črnega medveda. Biolog z Aljaske Carl Koch je opravil kratko preiskavo in za lokalno televizijo KTOO povedal: »Shannon je verjetno edina oseba, ki se ji je zgodilo kaj takega.«

