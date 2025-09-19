Nemoralna ponudba? Ne boste verjeli, kaj je napisal ob starem televizorju

Kaj storiti s starimi stvarmi, ki jih ne potrebujete več? Možnosti je več, a ena je najpogostejša. Medtem ko nekateri prodajajo svoje stare stvari na spletu, na tržnicah, bolšjih sejmih itd., jih drugi podarijo, a večina nas stvari preprosto vrže v smeti. Nekateri ljudje odnesejo staro pohištvo z ulice, ga restavrirajo in prodajo po visoki ceni, saj potrebuje le malo popravila in čiščenja, a je resničnost taka, da mnogi nimajo znanj, ki jih potrebujejo za opravljanje takšnih nalog, zato odsluženi predmeti končajo na smetišču.

»Brezplačno! Vzemi me! Star 8 let, a še vedno delujem«

Zato mnogi nočejo ničesar vzeti z ulice. Zato se je moral neki Hrvat znajti, da se je znebil stare tehnologije, in način, kako je to storil, je nasmejal družbena omrežja.

Na star televizor je postavil napis: »Brezplačno! Vzemi me! Star 8 let, a še vedno delujem«, s čimer je nasmejal uporabnike Facebooka in sledilce profila Dnevna doza povprečnega Dalmatinca, kjer so objavili fotografijo celotnega prizora in pripisali, da so nemoralne ponudbe na vsakem koraku.