Nekoč 100.000, danes pa od 5000 evrov na noč

Čeprav zasebni otoki še vedno niso nekaj, kar bi si lahko privoščil čisto vsak, pa že nekaj let niso več rezervirani zgolj za najbogatejšo peščico Zemljanov, ki si lahko privošči nakup malega raja na zemlji.

Eden od otokov, na katerih so dobrodošli turisti, je zasebni otok Richarda Bransona, Necker. Otok, na katerem je počitnikovala tudi princesa Diana, je del Deviških otokov. Opisujejo ga kot karibski raj z bujno vegetacijo, bogatim rastlinskim in živalskim svetom. Neokrnjene plaže ob turkiznem morju so bile nekoč dostopne le petičnežem, ki lahko zapravijo okoli 100.000 evrov za prenočitev, ne da bi trenili z očesom.

A ti časi so mimo. Enega od otokov, ki ima na voljo namestitev za 15 ljudi, poleg sob ima tudi samostojne vile, lahko najamete že za okoli 5000 evrov na noč, če se za najem odločite zunaj vrhuncev turistične sezone.

Svoj otoški raj si lahko privoščite že za nekaj sto evrov na noč.

Otok Naka na Tajskem v bližini priljubljenega popotniškega turističnega cilja Pukheta se lahko pohvali z 67 vilami in 23 luksuznimi sobami in apartmaji. Vile so strateško nameščene tako, da imajo dostop do osupljivih neokrnjenih plaž, hkrati pa ima vsaka bazen, v katerem lahko gostje čofotajo brez tveganja, da bi jih kdo motil. Na otoku lahko prespite že za okoli 350 evrov na noč, če pridete tja v obdobju, ko je manj turistov.

Otok Necker s ptičje perspektive Foto: Virginlimitededition

Otok Calala je intimno letovišče v Karibskem morju ob obali Nikaragve. Z zgolj štirimi apartmaji, ki jih ponuja gostom, je kakršno koli videvanje ljudi, ki jih nočete srečati, skoraj nemogoče, še posebno ker za vsakega gosta pripravijo all inclusive ponudbo na potenco – ta poleg bivanja vključuje vse, kar počnete na otoku, vključno z osebjem, ki skrbi za vaše udobje, hrano in pijačo ter letalskimi prevozi. Ob tem se cena 3000 evrov na noč na osebo, kolikor približno stane najcenejša vstopnica na otok, zdi prava malenkost.

Še en zasebni otoški hotel na Tajskem, Cape Fahn, je tik ob obali Ko Samuija, enega najbolj priljubljenih počitniških otokov v državi. V letovišču je 22 vil, vse imajo zasebni bazen. Gostje lahko uživajo v dveh restavracijah ali se dogovorijo za zasebne večerje na plaži. Bivanje na otoku s čudovitim razgledom na zaliv je mogoče že za dobrih 700 evrov na noč.