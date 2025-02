Nekdanja članica razkriva grozljivo resnico o kultu! O seksu se učijo tako, da opazujejo starše

Na Novi Zelandiji že desetletja obstaja kult, katerega pripadniki morajo slediti izredno strogim pravilom, mednje denimo spada prepoved stika z zunanjim svetom. Večini, ki so se v sekti rodili, se zdi njihovo življenje povsem običajno in normalno, drugega pač ne poznajo.

Posledično so sprejeli tudi milo rečeno nenavadne načine vzgoje in izobraževanja, ki jih prakticirajo v sekti. Mladi se denimo o spolnosti učijo tako, da pri tem opazujejo svoje starše, dekleta in dečki pa do poroke ne smejo spregovoriti drug z drugim. Poroke so izključno dogovorjene, katero dekle bo vzel kateri od fantov, pa odločijo dečkovi starši skupaj z vodjo sekte. »Od zgodnje mladosti nas učijo, da je naloga žensk, da strežejo moškim, delajo in rojevajo.

Ob tem moramo paziti, da moških in dečkov ne speljemo v skušnjavo, zato moramo nositi ohlapne obleke z dolgimi krili in rokavi, nekatere dečke bi namreč lahko vzburil že pogled na gleženj in komolec,« pravi Rosanna Overcomer, ki ji je uspelo pobegniti iz kulta in zaživeti na novo. Rosanna, ki je bila žrtev spolnih zlorab od 14. leta dalje, je dodala, da je tega v njihovi sekti ogromno, a se nikomur to ne zdi sporno.

Krive so ženske

»Za zlorabe smo krive ženske, saj smo storile nekaj, s čimer smo vzburile dečka ali moškega, ko se moški vzburi, pa si ne more več pomagati in mora energijo sprostiti,« je povedala Rosanna, ki se ji tovrstno početje nikoli ni zdelo normalno, čeprav je bila tako vzgojena.

Uspelo ji je pobegniti iz kulta in zaživeti na novo. Simnbolična fotografija. FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto

»Moj oče je bil prepričan, da je bogov predstavnik na Zemlji, zato je sekto ustanovil. V osnovi je krščanska, a očetu ni bilo všeč, kako stroge omejitve so imeli preostali kristjani glede spolnosti, to po njegovo ni bilo nekaj, česar bi se bilo treba sramovati, zato je delal na tem, da bi poročeni pari v seksu uživali,« je novinarki razkril Christian Cooper, ki je prepričan, da sta moč in vpliv njegovemu očetu stopila v glavo in njegova prvotna ideja je povsem zašla.

Christian je pred leti sekto zapustil, žal pa je moral za seboj pustiti tudi ženo in 11 otrok. »Prosil sem jo, naj gre z mano, a je bila že tako indoktrinirana, da je dejansko verjela, da bo, če zapusti sekto, ’izgubila’ dušo in po smrti vso večnost trpela neverjetne muke. To verjamejo mnogi, sicer bi jih odšlo še več,« je prepričan Christian.