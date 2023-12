Ko ste prebrali, koliko sta plačala za kavo, ste ostali odprtih ust

Na desetem mestu je bik velikan Knickers, ki v višino meri skoraj dva metra in tehta 1400 kilogramov. Njegova mogočnost ga je med drugim rešila klavnice, saj so se ga mesni predelovalci preprosto prestrašili. Danes se Knickers prosto pase na pašniku in uživa življenje.

Deveto mesto si je prislužila bolgarska jasnovidka baba Vanga in njene napovedi za 2024. Jih že poznate?

Na osmem mestu se je znašel seznam Top Tens za 2023, na katerem najdemo »najneumnejše države« na svetu. Kar 18 odstotkov ljudi, ki so se udeležili glasovanja, je izglasovalo, da je naša južna soseda Hrvaška najbolj neumna država na svetu. Kje menite, da je pristala Slovenija?

Sedmo mesto zaseda članek o popotniku skozi čas iz leta 2198, ki je zatrdil, da prihajajo cunamiji in Nezemljani.

Na šestem mestu so šejki, ki so za ženske, ki si jih želijo, pripravljeni plačati res astronomske vsote. Koliko, izveste tukaj.

Na petem mestu je nespodobna ponudba milijonarja na letalu, ki je ženski v zameno, da sname zaščitno masko, ponudil kar 95.000 evrov. Potnica je zgrožena ponudbo zavrnila in zahtevala, da jo premestijo na drugi sedež. Bi ponudbo morda sprejeli vi?

Presenetila vas je tudi zgodba o Špancu, ki je med obnovo hiše v steni našel zajeten kupček denarja, a ko je z njim odšel na banko, doživel hladni tuš. Banka namreč ni več sprejemala pezet, stare španske denarne enote. A zgodba se tukaj ne konča ... Članek zaseda četrto mesto med top branimi vsebinami na rubriki Bizarno v 2023.

Tretje mesto si je prislužil prepir Slovenke in Bosanke na morju. Posnetek njunega verbalnega obračunavanja je postal viralni hit na družbenih omrežjih, kako se je vse skupaj končalo, ni znano.

Na drugem mestu najdemo članek o krepko preplačani kavi – zakonca sta namreč v Starbucksu za americano in karamelni frapučino plačala dobrih 4.200 evrov. Ker jima denarja niso vrnili, sta bila prisiljena odpovedati počitnice, v vse skupaj pa se je vmešala še policija.

V 2023 vas je najbolj navdušila oporoka Slavke iz Srbije, ki je svojemu nečaku Dušanu zapustila zamrzovalnik in preprogo. Oporoko so prebrali kar na pokopališču, svojci pokojnice pa se kljub žalostnemu dogodku niso uspeli zadržati in so prhnili v smeh.