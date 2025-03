Ne izzivajte hobotnic, potapljača je to skoraj stalo življenja (VIDEO)

Hobotnice veljajo za ene najbolj inteligentnih živali in ljudje jih med počitnicami na morju z zanimanjem opazujemo. S tem ni nič narobe, pazimo le, da bomo to počeli z zadostne razdalje. S tem bi se strinjal tudi ruski potapljač, ki bližnjega srečanja s hobotnico skorajda ni preživel.

Moški je plaval ob obali Primorskega območja, predela na skrajnem vzhodu Rusije, ki meji na Severno Korejo in Kitajsko. Radovedni potapljač se je približal luknji, v katero se je zavlekla hobotnica, ter začel s palico drezati vanjo, da bi žival izvabil iz nje. Pri tem je bil sicer uspešen, a je hobotnico tudi dodobra razjezil.

Ko jo je zgrabil, je nemudoma spustila črnilo in moškega povsem zaslepila, nato pa je lovke močno ovila okrog njegove roke. Potapljač, povsem zmeden, se je prepozno zavedel, kaj se dogaja, in hobotnica se je v tem času že priplazila do njegovega vratu ter tudi okrog njega ovila lovke.

Začela je vedno močneje stiskati, moški pa jo je v paniki poskušal spraviti s sebe. To mu ni uspelo in grozilo mu je, da mu bo zmanjkalo zraka, zato se je pognal proti morski gladini, kjer mu je iz primeža močnih lovk uspelo pobegniti šele po več minutah. Strgal so je s sebe, jo zalučal v vodo in hitro odplaval stran. Ali ga je žival huje poškodovala, ni znano.

Šlo je sicer za navadno hobotnico (Octopus vulgaris), ki jih najdemo tudi v naših morjih in človeku načeloma ni nevarna.