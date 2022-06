Ne boste verjeli, zaradi česa so odpustili natakarico: Zgrožena sem

Čeprav nekateri delodajalci tolerirajo različne kodekse oblačenja, se najdejo tudi taki, ki ne prezrejo niti najmanjše podrobnosti. Kate Hannah (22), ki je v angleškem baru Bird and Beer delala kot natakarica, se je soočila prav s tem. Odpustili naj bi jo namreč zato, ker je v službo prišla v navadni sivi majici, pod njo pa ni imela nedrčka. To naj bi zmotilo predvsem njeno šefinjo, Kate pa se je odločila, da bo vse, kar se ji je zgodilo, objavila na facebooku.

»Pravkar sem dobila odpoved, ker nisem hotela obleči nedrčka. Počutila sem se neprijetno in šokirano, ko se je to zgodilo. Rekla mi je, da ne smem delati, če ga ne bom oblekla, in to mi je bilo povedano pred drugimi delavci in gosti. Bila sem osramočena, in ko sem ji povedala, kako se počutim, mi je rekla, da sem neumna in smešna,« je zapisala natakarica. Vse skupaj se ji je zdelo prenagljeno in pretirano. »Zgrožena sem nad pomanjkanjem spoštovanja do ženske, ki bi nosila tisto, v čemer se počuti udobno,« je dodala. Eden od lastnikov lokala je povedal, da nihče od zaposlenih ni bil odpuščen zaradi nedrčka in da svoje delavce ščitijo pred kakršno koli zlorabo. Kate pa trdi nasprotno.

Kate Hannah in zloglasna siva majica, pod katero nima nedrčka. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Seveda se je usul plaz pozitivnih komentarjev, številni virtualni prijatelji pa so se strinjali, da je v nekaterih primerih nenošenje nedrčka neprimerno, a da Kate ni videti tako vulgarno.

Kaj pa menite vi?