Ne boste verjeli, s koliko mačkami je živel v avtomobilu (FOTO)

Visoke temperature tudi letos pišejo absurdne, celo tragične zgodbe, pod katere se podpisujeta človeška okrutnost in malomarnost. V Harrisu v ameriški zvezni državi Minnesota so namreč iz pregretega avtomobila na avtocestnem postajališču rešili kar 47 mačk, društvo za zaščito živali pa je obvestil panični lastnik vozila.

Nekateri deli ZDA, kot smo že poročali, so se znašli v neprizanesljivi vročini, ponekod padajo že rekordi, zelo vroče je tudi v Minnesoti. Zunanja temperatura se giba okoli 32 stopinj Celzija, kar pomeni, da je lahko pregreta pločevina smrtno nevarna. Tako so bile ogrožene tudi uboge živali, ki pa, kot kaže, v vozilu celo živijo, in to s svojim lastnikom! Ta je k sreči še pravočasno spoznal nevarnost svojega početja, zato je za pomoč zaprosil pristojno društvo za zaščito živali.

V vozilu je za njegove ljubljenke prevroče, je pojasnil in pristavil, da je z mačkami še nedavno živel pod spodobno streho, a je to izgubil, zato ni videl druge možnosti, kakor da se naseli kar v svojem avtomobilu. Ker živali ni hotel zapustiti, jih je vzel s seboj, kar se je izkazalo za vse prej kot dobro rešitev. Mimogrede, mačk je imel skupno kar 61, a za 14 nekako ni našel prostora v avtomobilu, zato jih je pred selitvijo oddal.

Enaka usoda bo zdaj doletela njegove preostale ljubljenke, društvo pa je ob prihodu na kraj nenavadnega dogajanja obvestilo tudi policijo in reševalce, da so oskrbeli lastnika, vidno omotičnega zaradi vročine. Nedvomno so bile sporne tudi higienske razmere v vozilu, a te, kot kaže, niso nikogar usodno zaznamovale.

Mačke so v oskrbi veterinarjev, nato jih bo prevzelo društvo in zanje poiskalo ustrezen dom. Stare so od enega pa vse do dvanajst let. Lastnik bo, kljub temu da je sam poklical pomoč, tudi kazensko odgovarjal za zanemarjanje živali.