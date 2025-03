Ne boste verjeli, koliko časa je ribič preživel na odprtem morju! Ko so ga našli, je bilo z njim hudo

Napa Castro, 61-letni perujski ribič, se je 7. decembra odpravil na ribolov iz obalnega mesta Marcona, a zaradi slabih vremenskih razmer izgubil smer in se oddaljil od načrtovane poti. Na odprtem morju je ostal 95 dni, medtem pa bil boj za preživetje.

Nikoli si nismo mislili, da bomo doživeli kaj takega.

Ko mu je zmanjkalo zalog hrane in vode, se je moral zateči k pitju deževnice, za hrano pa je nabiral insekte in lovil ptice. Ob neki priložnosti mu je uspelo ujeti celo želvo, kar je bila v težavnih okoliščinah velika sreča. Zadnjih 15 dni pred rešitvijo mu ni več uspelo priti do nobene hrane. Ker je bil iz dneva v dan šibkejši, tudi loviti ni mogel več.

Castro je v najtežjih trenutkih črpal moč iz misli na svojo družino. Celo ko je bilo preživetje videti nemogoče, ga je misel nanje reševala, da se ni vdal v usodo, za katero se je zdelo, da ga čaka. »Zaradi svoje matere nisem hotel umreti. Imam tudi vnukinjo, ki je stara le nekaj mesecev,« je povedal neverjetni možakar in dodal, da je med bojem za preživetje vsak dan mislil na mater.

Bil je v kritičnem stanju

Družina Napa v času, ko je bil na morju, vse tri mesece ni prenehala iskati. »Vsak dan je poln tesnobe za vso družino in razumem bolečino svoje babice, ker kot mati razumem njeno trpljenje. Nikoli si nismo mislili, da bomo doživeli kaj takega. Tega ne bi privoščila nikomur. Nikoli ne bomo izgubili upanja, da te najdemo, oče,« je obdobje, ko niso vedeli, ali je oče mrtev ali živ, na Facebooku opisala ribičeva hči Inés Napa Torres.

Ko so ga našli, je bil sestradan in dehidriran. Foto: La Republica Via Reuters

Napova kalvarija se je končala 11. marca, ko so ga ob obali severnega Peruja našli ekvadorski ribiči. Bil je v kritičnem stanju, sestradan in dehidriran. Dali so mu prvo pomoč, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico Nuestra Señora de las Mercedes v Paiti, od koder je bil kleni Perujec kmalu odpuščen. »Hvala, ekvadorski bratje, za reševanje mojega očeta. Bog vas blagoslovi,« se je junakom dneva na spletu zahvalila Napova hči.