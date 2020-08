Ne boste verjeli kje je rodila osmega otroka

Avstrijka je rodila kar na plaži mesteca Cattolica na severu Jadranskega morja, kjer je preživljala dopust s svojimi sedmimi otroki. Kljub določenim zapletom med porodom se je vse srečno končalo tako za mamico kot malega dečka.



Kot je poročal dnevnik Rimini-Today, je 43-letna Avstrijska odšla na stranišče na plaži, nato pa začela kričati in klicati na pomoč. Izkazalo se je, da je začela rojevati.



Na pomoč so hitro priskočili reševalci in pomagali na svet spraviti dečka. Nekoliko so bili sicer zaskrbljeni, ker deček ni začel takoj jokati, pa tudi mama je izgubila veliko krvi.



Oba so potem odpeljali v bolnišnico v Riminiju. Otrok je sicer moral na intenzivno nego, a je njegovo stanje dobro, so sporočili zdravniki.