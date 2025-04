Ne boste verjeli, katero žival ima v stanovanju! Tehta 800 kilogramov

Če imate ljubljenčka in živite v najemu, potem veste, kako težko je dobiti najemodajalca, ki je pripravljen oddati stanovanje lastnikom živali. Še nekoliko težjo nalogo ima Kitajec Chen, saj je njegov ljubljenček vse prej kot običajen. Pravzaprav so ga zaradi njegovega živalskega prijatelja že dvakrat vrgli iz stanovanja.

Kljub težavam, ki mu jih povzroča prijateljevanje s teletom črnega bivola, se 30-letni upokojeni boksar in honorarni trener fitnesa iz Foshana v kitajski provinci Guangdong svojemu štirinožnemu prijatelji ne namerava odreči. Na ljubljenčka je, kot pravi, čustveno navezan.

Meni, da gre za žival, ki predstavlja simbol trdega dela, trdemu delu pa je kot nekdanji profesionalni športnik zelo naklonjen. Hkrati ga bivol opominja, naj nikoli ne postane vlečna žival oziroma suženj nekoga drugega. Prav ta simbolika je bila razlog, da si je namesto psa, kot je sprva načrtoval, raje nabavil vola.

Od tuširanja do pospravljanja

Srečanja s sosedi morajo biti precej zanimiva. FOTOgrafiji: Janelim197/Tiktok

Bull Demon King se Chenu nemara res zdi idealen ljubljenček, manj navdušeni pa so nad njim najemodajalci. Ni jim všeč, četudi Chen trdi, da je žival nežna in umirjena in da zganja hrup le, kadar je lačna. »Če imaš nekoga rad, preneseš vse,« odgovarja na vprašanja, ali ni preveč naporno imeti bivola v mestu, priznava pa, da je precej naporno nenehno pospravljanje za njim.

Bivol, ki je trenutno star štiri mesece, sega svojemu lastniku do prsnega koša. V skladu s svojo vrsto ne bo preveč zrasel. Povprečna višina črnih bivolov je med 130 in 160 centimetri. So pa zato to zelo težke živali. Odrasel samec lahko tehta več kot 800 kilogramov.

Takšno žival bo nekoliko težje spraviti v kopalnico pod tuš in ga krtačiti, kar trenutno redno počne Chen. Zanimivo pa je, da Chen sploh ni prvi, ki mu je padlo na pamet, da bi imel v stanovanju govedo. Pred časom je po spletu zakrožil posnetek v mesto preseljenega kmeta iz province Sečuan, ki je imel krave kar na balkonu.